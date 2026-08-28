En un giro dramático que nadie esperaba, estalló una sorpresa de gran calibre en el mercado de fichajes, protagonizada por la estrella inglesa Trent Alexander-Arnold, quien podría regresar a su antiguo hogar, Anfield, apenas unos meses después de su marcha a la capital española.

El reconocido periodista Ben Jacobs reveló noticias de última hora que confirman que la directiva del Liverpool ha entrado en negociaciones avanzadas con la del Real Madrid para recuperar al lateral inglés por tan solo 15 millones de euros.

Jacobs afirmó: "El Liverpool está en negociaciones avanzadas con el Real Madrid por su exjugador Alexander-Arnold. El Liverpool pagará 15 millones de euros por el lateral derecho, que no ha tenido muchas oportunidades de jugar desde su incorporación al club".

Los minutos de juego, la palabra clave

Jacobs aclaró que las negociaciones han llegado a sus últimas fases, ante un claro deseo del propio jugador de conseguir una mayor oportunidad de participación, después de encontrarse en el banquillo del Real Madrid en medio de la feroz competencia por el puesto de lateral derecho.

Este tropiezo llega tras la contratación por parte del club blanco del neerlandés Denzel Dumfries para reforzar esa misma posición, lo que dificultó la tarea del inglés de asegurarse un lugar como titular en el once del equipo.

La fuente añadió que Alexander-Arnold, que pasó largos años en la academia del Liverpool antes de convertirse en una de sus figuras más destacadas, sigue empeñado en regresar al estadio de Anfield, testigo de la construcción de su gloria.

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Un regreso inesperado

Alexander-Arnold había abandonado el Liverpool en el verano de 2025 en una operación que generó mucha polémica entre la afición del Liverpool, para unirse al Real Madrid en una nueva experiencia en la que se confiaba mucho.

Sin embargo, los últimos acontecimientos abrieron de par en par la puerta a un escenario que no estaba previsto. En caso de completarse la operación, el regreso de Alexander-Arnold al Liverpool sería una de las mayores sorpresas del mercado de fichajes veraniego, y el retorno del hijo pródigo del club a su hogar de nuevo, apenas unos meses después de la despedida.