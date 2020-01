Gignac sorprende y cambia de marca de tachones

El futbolista francés se convirtió en la nueva imagen de una marca de ropa deportiva mexicana.

André-Pierre Gignac, delantero francés de Tigres fue presentado este miércoles por parte de Charly Futbol como su nuevo embajador, toda vez que firmó un contrato millonario.

“Promueve nuestros valores, además agrega un estilo único a nuestro producto hacia el consumidor”, reveló el director de marketing Raúl Rodríguez Lemus.

A lo largo del año se promoverá la línea Charly-Gignac, misma que estará disponible en todas las tiendas de la marca. Cabe señalar que todo ello contará con el logo del propio ariete galo.

“No estoy lejos, llegué y me enamoré de . No estoy lejos, estoy en casa”, dijo Gignac, quien no pudo alcanzar el título de goleo del Apertura 2019, último torneo en el que utilizó tachones de la firma alemana Adidas.