Giacone: "Fue el primer round, no podemos confiarnos"

El técnico argentino destacó el trabajo realizado por Herediano en el triunfo ante Alajuelense en la ida, pero pidió calma antes de la revancha.

Herediano golpeó a Alajuelense en la ida de la final del torneo Apertura, con un 2-0 ante el mejor equipo de la fase regular. Por eso, el entrenador José Giacone pidió calma de cara a la revancha.

"Se hizo un buen partido, pienso que superamos al rival. Pero fue el primer round. No podemos confiarnos. Tuvimos oportunidad para hacer más goles, pero justamente Adonis Pineda hizo un buen trabajo y no pudimos ampliar el marcador", explicó el técnico.

Ademas, destacó que "el cero atrás era muy importante. La defensa se comportó de gran manera en la disciplina táctica" y agregó que el equipo "se comportó a la perfección en cuanto a la disciplina táctica".

"No me interesa hablar de la Liga. No pienso que hemos ganado nada, absolutamente. Tenemos que aplicarnos, estar muy aplicados, contra un rival peligroso y el estadio lleno", insistió Giacone.

La revancha se disputará el próximo domingo 8 de diciembre, en el estadio Alejandro Morera Soto.