Serie A
team-logoGénova
Stadio Luigi Ferraris
team-logoInter Milán
Francesco Schirru y Sthembiso Nkabinde

Genoa vs. Inter de Milán, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido Genoa vs Inter de Milán de la Serie A, transmisión en vivo, canal de televisión, noticias del equipo y hora de inicio.

En la cima de la liga, pero en declive en la Champions League, el Inter de Cristian Chivu regresa a la Serie A después de su segunda derrota consecutiva en Europa, esta vez contra el Liverpool. El Genoa confiará en el apoyo del público del Marassi para intentar aprovechar su última victoria y vencer a los visitantes, quienes son los favoritos para ganar el domingo.

El Genoa está en gran forma, lo que les ha permitido alejarse del fondo de la tabla, ganando casi tantos puntos como el Inter en sus últimos cinco partidos oficiales.

Genoa-Inter está aquí: echemos un vistazo a toda la información sobre TV en vivo y streaming, así como lo último sobre las alineaciones y los 22 jugadores en el campo.

Cómo ver Genoa vs Inter de Milán, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN, Paramount+ y FOX Deportes, con ESPN 2 y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Serie A
Génova crest
Génova
GEN
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Cómo ver desde cualquier lugar con un VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver partidos como Genoa vs. Inter con tu servicio de streaming habitual. Un VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea mientras transmites. Si no estás seguro de qué VPN usar para ver el partido en Marassi, consulta la guía de los mejores VPNs para streaming deportivo. 

Genoa vs. Inter de Milán: hora de inicio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Luigi Ferraris

El partido se disputa este domingo 14 de diciembre a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Luigi Ferraris.

  • México:11:00 horas
  • Argentina:14:00 horas
  • Estados Unidos:12:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y alineaciones probables

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. Entrenador: De Rossi

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. Entrenador: Chivu

Génova contra Inter Milán alineaciones probables

GénovaHome team crest

3-5-2

Formación

3-5-2

Home team crestINT
1
N. Leali
34
S. Otoa
27
A. Marcandalli
22
J. Vasquez
3
A. Martin Caricol
2
M. Thorsby
73
P. Masini
15
B. Norton-Cuffy
17
R. Malinovsky
29
L. Colombo
9
Vitinha
1
Y. Sommer
25
M. Akanji
6
S. de Vrij
95
A. Bastoni
23
N. Barella
7
P. Zielinski
11
L. Henrique
8
P. Sucic
32
F. Dimarco
10
L. Martinez
9
M. Thuram

3-5-2

INTAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • D. De Rossi

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • C. Chivu

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias sobre Genoa

Con el cambio en el banquillo, el Génova está entre los mejores equipos del último mes, habiendo logrado tres victorias, dos empates y ninguna derrota en las últimas cinco jornadas.

Noticias del Inter de Milán

El Inter está en plena carrera por el Scudetto tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos de la Serie A, con el derbi contra el Milan como su única derrota en meses. Por otro lado, sin embargo, las derrotas consecutivas en la Liga de Campeones han frenado su avance hacia los octavos de final.

Forma

GEN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/11
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

INT
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Partidos entre los dos equipos

GEN

Últimos partidos

INT

0

Victorias

3

Empates

2

Victorias

4

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificaciones

Enlaces útiles 

0