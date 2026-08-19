Geertruida rompe su silencio sobre su traspaso al PSV: «La verdadera verdad...»

Lutsharel Geertruida ha reaccionado a los rumores sobre su traspaso al PSV, y el defensa de la selección de Países Bajos lo hizo bajo una publicación de Instagram de Quinten Timber.

El martes, Fabrizio Romano informó de que Geertruida quiere dar el paso al PSV. El club de Eindhoven está a punto de cerrar con RB Leipzig una cesión con opción de compra de quince millones de euros.

Geertruida, que disputó más de doscientos partidos con el Feyenoord, está siendo fuertemente acosado en redes sociales por aficionados decepcionados del club de Róterdam.

Bajo una publicación de Quinten Timber, en la que Geertruida reaccionó, está siendo duramente criticado. Cuando Timber sale en defensa de su amigo, él también recibe lo suyo. «Ratas entre vosotros, ¿eh?»

Finalmente, el propio Geertruida se mete en los comentarios bajo la publicación de Timber. Responde al comentario anterior con: «Gánster de internet, hablas demasiado, la verdadera verdad saldrá pronto a la luz».

También bajo la última publicación del propio Geertruida se está reaccionando en masa a su traspaso. Los aficionados del Feyenoord están publicando con frecuencia el emoji de una serpiente.