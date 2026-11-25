Compartir Sigue a GOAL en Google

El español Gavi, centrocampista del Barcelona, destacó la importancia de la mentalidad en la carrera de un futbolista y consideró que puede ser incluso más relevante que la calidad y las cualidades técnicas.

Anuncios

Además, subrayó su gran confianza en su capacidad para superar las dificultades, tras la victoria del conjunto catalán (4-1) en el campo del Sabah azerbaiyano, este miércoles, en la quinta jornada de la Liga de Campeones.

En declaraciones a los medios tras el partido, Gavi explicó que disputar más encuentros ayuda al jugador a ganar confianza, aunque considera que la mentalidad sigue siendo el factor más importante a la hora de aprovechar las oportunidades que recibe.

Lee también

Tras separarse de su esposa, sale a la luz la verdad sobre la misteriosa joven en la vida de Neuer

El Barcelona se mueve por una estrella de la Eredivisie, pero con dos obstáculos en el camino

«Creo que la mentalidad de un jugador es casi más importante que su calidad y sus otras cualidades. Si tienes la mentalidad adecuada para afrontar este tipo de partidos, serás un jugador importante. Es lo que creo, y cuando entras en los partidos en los que tienes tu oportunidad con la mentalidad correcta, las cosas saldrán bien», aseguró.

Anuncios Anuncios

El centrocampista español habló con seguridad sobre su personalidad y afirmó que considera su mentalidad diferente a la de los demás, aunque es consciente de que hablar así de sí mismo puede parecer poco humilde.

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

«Considero que mi mentalidad es única, y puede parecer poco humilde que lo diga yo mismo, pero es la verdad. Si no lo creo yo, ¿quién lo va a creer?», señaló.

Gavi explicó que las graves lesiones que ha sufrido, junto con las dificultades que vivió al principio de su etapa en La Masia, le ayudaron a forjar esa personalidad, y recalcó que se acostumbró a valerse por sí mismo y a superar los momentos difíciles con el apoyo de su familia.

Anuncios

«A pesar de las graves lesiones que he sufrido y de los años difíciles que pasé cuando llegué a La Masia y estaba solo, siempre he sabido superar las dificultades y valerme por mí mismo, también gracias a mi familia», declaró.

«Al final, todos los jugadores son importantes, y cada uno tiene que ser consciente de su papel. Yo me considero un jugador importante, tenga más o menos minutos. Lo más importante es que las cosas estén claras para cada jugador y que apoye siempre al equipo», prosiguió.

Anuncios

Sobre su menor participación en los últimos meses en comparación con la etapa previa a su lesión, Gavi respondió: «Al final, hay competencia dentro del equipo, y eso es lo que pasa cuando juegas en el mejor club».

«Todos son buenos jugadores, y el entrenador da oportunidades y pone a los jugadores cuando considera que es el momento. Al final, quien decide es el entrenador», continuó.

Anuncios

«Como siempre he dicho, nunca he sido una estrella. Soy un jugador de equipo, un jugador de un gran equipo, y estaré ahí para el equipo siempre que me necesite», añadió.

Por otro lado, Gavi elogió a su compañero Álex Campos, que disputó su primer partido con el primer equipo del Barcelona, y consideró que el joven futbolista firmó una actuación destacada pese a su corta edad (18 años).

Anuncios

«Sinceramente, me ha gustado mucho la actuación de Álex Campos hoy. Estoy muy contento por él, porque no es fácil jugar en el primer equipo del Barcelona con una edad tan corta», comentó al respecto.

«Hoy lo he visto muy bien, y tiene la mentalidad adecuada para afrontar este tipo de partidos. No lo he visto nervioso en absoluto, así que estoy muy contento por él y espero que siga trabajando con la misma mentalidad», concluyó.