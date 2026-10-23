Gavi: Me encanta ir a la guerra en los partidos del Clásico

Gavi, centrocampista del Barcelona, puso el foco en el Clásico, cuando el Barsa reciba a su rival tradicional, el Real Madrid, el próximo domingo, en el gran duelo de la décima jornada de LaLiga.

El Barcelona llega al encuentro con un balance perfecto en LaLiga, tras ganar sus primeros 9 partidos, lo que le coloca en lo más alto de la clasificación con pleno de puntos y un total de 27, mientras que el Real Madrid ocupa el tercer puesto con 21 puntos.

Gavi afirmó durante el día de medios del Barcelona, en unas declaraciones recogidas por el diario "Mundo Deportivo", que le gusta "ir a la guerra en los partidos de Clásico", y recalcó el gran valor de los tres puntos en el Clásico del domingo.

Gavi continuó con sus declaraciones diciendo: "El pensamiento del entrenador (Hansi Flick) es muy importante, y es imprescindible que los jugadores entiendan con claridad lo que deben hacer en los partidos, pero yo soy de ese tipo de jugadores que realmente disfrutan yendo a la guerra en el Clásico".

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En este sentido, no le cabe ninguna duda de que el equipo lo dará todo desde el principio, y añadió: "Todos somos aficionados del Barcelona, y siempre queremos ganar al Real Madrid cada vez".

La joven estrella expresó su convicción de que el enfrentamiento "será un gran partido para la afición", y subrayó que "lo más importante para nosotros es sumar los tres puntos, cueste lo que cueste".