Gennaro Gattuso, entrenador de la Lazio, sabe cómo mantener la motivación de sus jugadores, así como la manera de ponerlos bajo la mirada del mundo, y eso es precisamente lo que hizo el técnico italiano con el portugués Nuno Tavares.

En el marco de un elogio al jugador, Gattuso lo situó en la órbita de interés del Real Madrid, y estas declaraciones llegaron sobre el terreno de juego antes del inicio del partido de la Lazio ante el Milan, que terminó con empate a 2-2.

Y, por supuesto, el defensa portugués comenzó el partido como titular en la posición de lateral izquierdo, y disputó el encuentro completo.

El diario AS publicó las declaraciones de Gattuso, quien dijo: "Siempre he dicho que Nuno Tavares es un jugador de nivel del Real Madrid".

Y continuó: "Les dije a mis ayudantes: si la familia de Tavares le dejara 100 millones de euros, se los gastaría todos en cinco años".

Y añadió: "Debería estar en el Real Madrid. Lo tiene todo, la velocidad, la pierna derecha y la pierna izquierda. Es algo inusual, pero necesita algo de tiempo para recuperarse tras el partido; sin embargo, es un buen chico, y tienes que entrar en su cabeza y hacerle comprenderlo".

Y recalcó: "Tavares sabe que tiene el talento, y podría haber pasado 10 o 12 años en el Real Madrid gracias a sus cualidades. Todo lo que hay que hacer es lograr que lo entienda".

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