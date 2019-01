Gary Lineker ningunea a Alexis Sánchez

Alexis Sánchez tuvo un jugadón en su regreso con el Manchester United. El chileno sacó un pase entre líneas para habilitar a Rashford, quien en el área rival decretó el 2-0 final contra el Newcastle.

Un repunte de los Red Devils, que se condice con el despido de José Mourinho. Paul Pogba, quien entró pasados los 60 minutos de juego al igual que Sánchez, volvió a marcar en la Premier League consolidando el alza del equipo.

Con respecto a la participación de Sánchez, Gary Lineker, uno de los detractores del chileno, ironizó con su juego. "¿Quien lo habría pensado alguna vez? Sánchez aún puede jugar", apuntó el ex jugador y actual comentarista de TV.

Who would ever have thought? Sanchez can still play. — Gary Lineker (@GaryLineker) 2 de enero de 2019