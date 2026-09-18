El periodista Larrañaga consideró probable que Kylian Mbappé prefiera ganar la Liga de Campeones con el Real Madrid antes que coronarse con el Balón de Oro, en un debate que abordó la prioridad del logro colectivo del club español frente al galardón individual.

Larrañaga afirmó, durante su participación en el programa "El Partidazo de COPE", que su valoración se basaba en las declaraciones de Mbappé sobre su deseo de formar parte de la historia del Real Madrid, explicando que ganar la Liga de Campeones con el club le otorgaría un logro colectivo que inmortalizaría su nombre en la historia del equipo.

Larrañaga expuso su postura sobre Mbappé con objetividad, al considerar que no es lógico suponer que el jugador diga una cosa en público y piense lo contrario, por lo que estimó probable que su posición fuera clara: "elegirá la Liga de Campeones", apoyándose en su deseo declarado de dejar huella en la historia del Real Madrid, y en que los nombres "quedan inmortalizados en la historia de esta manera".

Por otro lado, Larrañaga presentó otro punto de vista según el cual el Balón de Oro podría resultar tentador para los futbolistas, ya que otorga un reconocimiento individual claro y está vinculado al nombre y la imagen del ganador, lo que podría llevar a algunos jugadores a considerar que los inmortaliza de forma más personal que ganar la Liga de Campeones con el equipo.