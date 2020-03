Galvaliz: "Estamos para dar pelea"

Primera División de Honduras: El argentino de Motagua lamentó el empate sin goles ante UPNFM pero es consciente de que será una lucha por el título.

Motagua terminó con un sabor de frustración luego de empatar sin goles con Lobos UPNFM, en un resultado que le impidió subirse a lo más alto del Clausura (comparte con Olimpia y Real ), nada menos que en un partido frente al colista de las posiciones.

En este sentido, Matías Galvaliz fue crítico y no tuvo problemas en ir a la ofensiva por el planteo rival. "Todos los partidos son distintos, más allá que sea un rival al que la mayoría le haya ganado, los partidos hay que jugarlos, son once contra once y ahora ya no se puede regalar nada. Ellos vinieron hacer su juego como siempre, perdiendo tiempo, la verdad que estamos acostumbrados a eso con este equipo. Nosotros tuvimos para hacer los goles pero no pudimos", analizó el argentino.

Asimismo, el futbolista del Ciclón Azul aseguró que su equipo está bien predispuesto para una férrea lucha como la que presenta el torneo. "Estamos bien, pero pasando por una rachita que no podemos hacer goles. Pero todos estamos arriba peleando y estamos para dar pelea. Esto iba ser así, lo sabíamos y hasta la última fecha va estar en disputa el primer lugar", comentó.