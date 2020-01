Gabriel Ávalos está con ganas de dejar Patronato

El delantero paraguayo quiere nuevos desafíos y habló de la posibilidad de unirse al líder de la Superliga Argentina.

Gabriel Ávalos, jugador de Patronato, manifestó este miércoles su deseo de dejar el club y buscar nuevos aires.

"De mi parte le comuniqué a la dirigencia y al cuerpo técnico de mis ganas de salir y seguir creciendo. Existe la posibilidad de ir a ”, señaló el atacante guaraní a la AM780 de Asunción.

Además del ‘Bicho’ de la Paternal existen otros interesados en su concurso, según dijo el futbolista de 29 años.

“Mi representante me comunicó que el Pumas de también está interesado, pero él maneja eso. Uno trabaja siempre para seguir mejorando, uno piensa siempre en la familia”, expresó.

Con respecto a la posibilidad de regresar al fútbol paraguayo, afirmó que dos equipos intentaron repatriarlo. "De me estuvieron hablando un par de equipos, pero me costó mucho por el contrato con Patronato. Me llamaron de Guaraní y Sportivo Luqueño”, dijo.

Por ahora, lo único concreto para Gabriel Ávalos es su deseo de dejar Patronato y cambiar de equipo.