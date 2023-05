El futuro de Dibu Martínez en Aston Villa y las ofertas en el mercado de pases: cuánto cuesta el arquero de la Selección argentina y qué equipos están interesados

El arquero campeón del mundo se encuentra en un nivel altísimo en la segunda parte de la temporada y será uno de los más buscados en el receso.

Por si quedaban dudas que haber sido determinante en la Copa del Mundo ganada por la Selección argentina no era suficiente para ganar el premio The Best al mejor arquero del 2022, el momento de Emiliano Martínez en Aston Villa es inmejorable: si bien sufrió dos derrotas al hilo entre las fechas 34 y 35, el equipo llegó a estar 10 fechas sin perder, en las cuales apenas recibió tres goles e incluso, uno de ellos, cuando el Dibu había tenido que salir por un golpe.

Con estos números y especialmente la estadística de atajadas registradas durante esa racha, era de esperarse que comiencen a surgir interesados en llevarse al arquero marplatense durante el próximo mercado de pases que estará abierto entre fines de junio y fines de agosto.

Si bien el conjunto Villano se encuentra concentrado en lograr la clasificación a una competencia internacional de la próxima temporada y hoy se encuentra un punto debajo del último que iría a la Europa League, Dibu no puede escapar de los rumores que empiezan a vincularlos con algunos de los clubes más importantes de la Premier League.

Según TyC Sports, los primeros que figuran como interesados son Manchester United, Chelsea y Tottenham. En cada uno de ellos hay un compañero de la Scaloneta: Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Cuti Romero respectivamente. Cuando llegó al Villa Park proveniente de Arsenal, el club de Birmingham lo pagó más de 17 millones de euros, con contrato hasta 2027.

Al no existir una cláusula fijada en el vínculo, Aston Villa buscará sacar tajada en caso de venderlo y la cifra oscilaría entre los 25 y 30 millones de euros.