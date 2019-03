Fuller elogió a Matosas y quiere estar en la Copa de Oro

El lateral, autor del gol en el triunfo de Jamaica, agradeció la oportunidad de mostrarse con la Sele.

Gustavo Matosas pudo sacar buenas conclusiones en el segundo amistoso de la fecha FIFA, en el triunfo de por 1-0 ante en San José. Especialmente las miradas estuvieron puestas en el autor del gol, el lateral derecho Keysher Fuller.

"Dios me dio esta oportunidad y no quiero que sea algo pasajero. No sé si hoy gané muchos puntos o no, acá es solo cuestión de trabajo”, declaró el jugador de Herediano.

Ian Smith ocupó el lateral derecho en el Mundial de y Cristian Gamboa ofrecía poca competencia para la doble jornada de amistosos, por eso el entrenador uruguayo confío en Fuller para ocupar esa posición.

"El profe me pidió confianza y que hiciera lo que me trajo acá, que tuviera la iniciativa para atacar, pero a la hora de tocar y defender también realizara mi labor. Me dio la oportunidad de hacer mi juego y eso es importante”, remarcó.