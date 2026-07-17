Fuerte ataque argentino contra Martínez: ¡Qué imbécil sin vergüenza eres!

El portero argentino Emiliano «Dibo» Martínez ha recibido duras críticas en las redes de su país por su postura cautelosa sobre las Islas Malvinas, en contraste con las celebraciones de sus compañeros tras vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

En declaraciones al canal argentino «De Sport», Martínez rechazó que el regreso de la «Albiceleste» obedeciera a la venganza de Diego Maradona o al conflicto de las Islas Malvinas, y afirmó: «No creo que esa sea la razón. Eso es cosa del pasado. Yo ni siquiera había nacido entonces», y añadió que el jugador, de 33 años y nacido en 1992, considera que esa fuerte reacción se debe a la experiencia adquirida en los grandes partidos.

Su indiferencia hacia el tema de las islas en disputa desató la ira de la afición argentina. Un usuario comentó en X con tono sarcástico: «No se puede decir algo así. Es una falta de vergüenza», mientras que otro exclamó: «¡Qué idiota eres, Debo Martínez!», en referencia a la delicadeza del tema, que en 1982 desembocó en una sangrienta guerra en la que perdieron la vida 904 personas.

Por el contrario, varios compañeros dedicaron el triunfo a las víctimas de aquel conflicto; el defensa Lisandro Martínez afirmó: «No íbamos a defraudar al pueblo argentino», y Leandro Paredes añadió: «Las Islas Malvinas seguirán siendo argentinas. Jugábamos por nuestra nación y, aunque era solo un partido, sabíamos su importancia».

Tras el partido, Giovanni Lo Celso y otros mostraron una pancarta que decía «Las Malvinas son parte de Argentina», un gesto que podría acarrear sanciones de la FIFA, que prohíbe los mensajes políticos en los campos de fútbol, mientras que «Dibo» Martínez guardó silencio.

El portero se encuentra ahora en desacuerdo con una parte de la población argentina, pero la victoria en la final del próximo domingo por la noche podría cambiar muchas cosas.