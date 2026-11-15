Fuera del círculo de decisión: el Barcelona pierde el control sobre Araújo

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El Barcelona ha comenzado a buscar un nuevo central en el mercado de fichajes, después de que la línea defensiva no haya ofrecido el nivel esperado bajo la dirección de Hansi Flick, algo que quedó patente en algunos partidos y que ha empujado a la dirección deportiva a moverse para reforzar al equipo antes de la segunda mitad de la temporada.

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Esta decisión no resultó sorprendente, ya que Deco, director deportivo del Barcelona, dedicó mucho tiempo durante el pasado verano a buscar un defensa que reforzara la línea defensiva, pero Flick decidió finalmente no cerrar el fichaje, y el equipo continuó la temporada con las opciones de las que disponía, pese a que la defensa necesitaba más profundidad. Las repercusiones de esta decisión no se limitaron a la no incorporación de un nuevo defensa, sino que se extendieron a la salida de Ronald Araújo, cedido al Liverpool, con lo que el Barcelona se encontró con solo cuatro centrales. Y aunque ese número parecía suficiente en teoría, el reiterado historial de lesiones de Andreas Christensen hizo que la decisión fuera arriesgada, algo que se confirmó después de que el defensa danés se viera obligado a ausentarse un mes más.

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Iraola extrae la mejor versión de Araújo

En contraste, el defensa uruguayo ofrece unos niveles destacados desde su llegada a Anfield, después de que el técnico del Liverpool, Andoni Iraola, le diera la confianza necesaria para mostrarse con una solidez que muchos no esperaban que alcanzara tan pronto. Y pese a que ha jugado más en la posición de lateral que como central, ha logrado ofrecer un rendimiento llamativo y se ha ganado el aprecio de la afición del Liverpool.

Según lo publicado por el diario Marca, la cuestión ya no se limita al nivel deportivo, pues la dirección deportiva del club inglés estudia seriamente activar la cláusula de compra del jugador el próximo verano, ante el convencimiento de lo que aporta desde su llegada. Y parece que el Liverpool se muestra ya abierto a quedarse con el defensa uruguayo de forma definitiva, después de que haya demostrado su capacidad de aportar al equipo.

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El destino de Araújo está en sus manos: el Barcelona, fuera de la decisión

Lo llamativo de la situación del Barcelona es que no incluye el regreso de Araújo entre sus prioridades, ni durante el mercado de fichajes de invierno en enero, ni en la planificación de la próxima temporada. Y no se trata necesariamente de que el club no desee recuperar a su jugador, sino que está relacionado con la pérdida del control sobre su futuro, después de que la decisión final haya quedado ligada a la postura del Liverpool y del propio jugador.

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Si el club inglés decide activar la opción de compra, y Araújo acepta continuar con él, el Barcelona no tendrá ninguna vía para recuperar a su defensa, una posibilidad que apuntan los indicios actuales, sobre todo porque el jugador se siente feliz en su nueva experiencia, después de haber conseguido una oportunidad de jugar y de recuperar su nivel habitual.

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55 millones de euros deciden el futuro de Araújo

El acuerdo firmado entre ambos clubes establece el derecho del Liverpool a comprar a Araújo por 55 millones de euros, y si el club inglés paga esa cantidad para activar la cláusula, el Barcelona no podrá impedir que se cierre la operación ni recuperar al jugador, y no le quedará más que intentar convencer al defensa uruguayo de rechazar la oferta inglesa. Pero ese intento parece complicado ante lo ocurrido durante su última etapa con el Barcelona, además de la situación que vive actualmente en el Liverpool.

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Los números de Araújo refuerzan la posición del Liverpool

El nivel de Araújo ha sido una sorpresa para muchos, no solo por su calidad, sino también por no haber necesitado un largo periodo de adaptación al Liverpool. Se ha mostrado sólido desde el principio tanto en el plano defensivo como en el ofensivo, y ha logrado marcar dos goles durante los primeros meses de su nueva experiencia, reforzando sus opciones de continuar de forma definitiva. Según el informe, el Liverpool está dispuesto a comprar al jugador en este momento, pero la cláusula de compra solo puede activarse al final de la temporada, lo que obliga a la dirección inglesa a esperar antes de tomar la decisión oficial sobre su futuro.

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Asimismo, apresurarse a cerrar la operación no parece lógico en esta etapa, ya que el Liverpool prefiere observar el nivel de Araújo durante los próximos meses, por si su rendimiento cae o sufre una lesión que pueda afectar a los cálculos de su fichaje. Por ello, el club no tomará su decisión final antes del término de la temporada, cuando llegue el momento de activar la opción de compra, si es que ya se ha decidido a quedarse con el defensa uruguayo.

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