Fue entonces cuando Ronald Koeman decidió dejar la selección holandesa

Ronald Koeman ya había decidido mucho antes del Mundial dejar la selección holandesa, según informa Mike Verweij en el podcast «Kick-off» de De Telegraaf.

El martes por la noche, Koeman confirmó en sus redes que dejaba el cargo tras la eliminación ante Marruecos en el Mundial.

Según Verweij, la decisión ya estaba tomada antes del torneo.

«Quieren seguir haciendo cosas bonitas juntos, mientras puedan. (La esposa de Ronald, Bartina, padece cáncer de mama, nota del editor.) Es muy lógico y están en su pleno derecho», concluye Verweij.

«Es una lástima que esto ocurra bajo presión. Nos eliminaron en el primer partido y él es el culpable», añade Valentijn Driessen.

«Ahora Nigel de Jong debe buscar un nuevo seleccionador. Si todo va bien, ya habrá establecido contactos, porque sabía que esto iba a pasar», concluye el responsable de fútbol.