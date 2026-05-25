Frimpong tiene un consejo urgente para Koeman: «¡Tiene que estar en el Mundial!»

Jeremie Frimpong espera que Memphis Depay sea convocado al Mundial. Para el extremo del Liverpool, el máximo goleador histórico aún es clave para la selección holandesa, como declaró a ESPN.

«Me gustaría que Memphis se incorporara, tiene un papel importante en el equipo», afirma Frimpong. «Ya sabéis lo mucho que marca y lo importante que es en los grandes torneos. Espero de verdad que se incorpore, porque puede ayudar mucho».

Memphis, que volvió a jugar el domingo tras dos meses lesionado y disputó media hora con el Corinthians ante el Atlético Mineiro, parece llegar a tiempo al Mundial.

Frimpong añade que su liderazgo trasciende el terreno de juego.

«Es un líder dentro y fuera del campo. Cuando estaba lesionado, me ofreció ayuda, y siempre me felicitaba tras un buen partido o un gol».

Para Frimpong, la posición en la que juegue en el Mundial es secundaria; solo quiere sumar minutos en la gran cita.

«Mientras esté en el campo, soy feliz. Da igual si es de lateral derecho, izquierdo o en el centro del campo; ¿quién no querría jugar en el Mundial? Es el sueño de todos», afirma.

Frimpong no duda de las ambiciones de la selección holandesa: «Vamos a intentar ganar el torneo. Somos un buen equipo, todo el mundo tiene grandes expectativas. Es lo normal».