Frank, el único de los de Boer que confía en el potencial de Edson Álvarez

El mexicano ha recibido elogios y críticas por parte de uno de las familias más emblemáticas del futbol holandés.

Edson Álvarez llegó la temporada pasada con la maleta llena de sueños al futbol holandés. Su destino era uno de los más complicados por la ideología del club y sus recientes éxitos: El de Amsterdam.

Al inicio, el presente era magnífico para el defensa mexicano. Ganó rápidamente la titularidad y marcó algunos goles trascendentes, llevándose elogios y pareciendo que viviría un sueño desde su primer curso. Sin embargo, rápidamente le salió un crítico, Ronald de Boer.

Los hermanos de Boer son una voz autorizada cuando se trata de opinar sobre el balompié en los Países Bajos, marcando una época en los 90´s por su paso en la zaga central de su Selección. Aún en su momento más alto, Ronald señaló errores que no le gustaban del formado en América: "Cuando el Ajax tiene la posesión él no tiene la calidad que necesitamos con la pelota. Todavía no estoy realmente convencido de Álvarez. No creo que sea un jugador que haga que el Ajax sea mejor en el mediocampo", aseguró.

El defensa mexicano perdió la regularidad y poco a poco fue viendo una cuota menor de participación, disputando solo 135 minutos desde octubre de 2019 hasta febrero de 2020. Con la nueva temporada, su inercia poco a poco comienza a cambiar, arrancando al momento todos los duelos como titular.

Mientras una y otra vez Ronald criticaba el funcionamiento del Machín, su hermano Frank fungió como un equilibrio, contradiciendo a su hermano y confirmando que a él sí le gustaban las condiciones del nacido en Tlalnepantla: “Es normal que haya que adaptarse a cualquier otra cultura o Liga y Álvarez tiene un problema en eso, pero también creo que es buen jugador y ha enseñado su nivel en partidos importantes. Marcó goles importantes y aún no sabemos si está en duda, si será mejor en medio campo o de central, pero estoy seguro de que va a demostrar en los últimos meses su calidad".

Este miércoles 7 de octubre, la Selección mexicana se cruzará ante en el Amsterdam Arena, la casa semana a semana del Machín. Curiosamnete, enfrente tendrá a Ronald de Boer, el técnico que hoy dirige a la Naranja Mecánica y confía en sus condiciones, a diferencia de su hermano. ¿Cómo será su desempeño en un escenario que conoce a las mil maravillas?