El club italiano Atalanta anunció oficialmente, este sábado, el regreso del marfileño Franck Kessié a sus filas en una operación de traspaso gratuito, con lo que el veterano centrocampista inicia un nuevo capítulo con el equipo que fue testigo de su despegue en el fútbol europeo hace 9 temporadas.

El Atalanta confirmó que Kessié, de 29 años, se incorporó a sus filas de forma gratuita tras la finalización de su contrato con el Al-Ahli saudí, para regresar así a la Serie A después de una experiencia que se prolongó varias temporadas en el reino, en las que brilló y conquistó títulos importantes.

Kessié firmó una temporada sólida en Arabia Saudí, después de marcar 12 goles y dar 6 asistencias en 42 partidos en las diferentes competiciones, antes de decidir su regreso a Italia pese al interés de varios clubes locales por sus servicios.

El regreso de Kessié al Atalanta supone una etapa especial en su trayectoria, ya que anteriormente había vestido la camiseta del club hace 9 temporadas, con el que disputó 31 partidos, en los que marcó 7 goles y dio 4 asistencias, antes de fichar posteriormente por el Milan y convertirse en uno de los centrocampistas más destacados de la Serie A.

Kessié se proclamó campeón de la Serie A con el Milan en la temporada 2021-2022, y también tuvo una experiencia con el Barcelona antes de su traspaso al Al-Ahli, sumando a lo largo de su trayectoria experiencias diversas en Italia, España y Arabia Saudí.