¿Francia o Paraguay?… Ibrahim Díaz elige al rival de Marruecos en cuartos de final

Ibrahim Díaz, estrella de Marruecos y del Real Madrid, celebró la clasificación a cuartos del Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Canadá el sábado.

En declaraciones a la emisora española «Cope», afirmó que el pase se debió al trabajo en equipo y a la disciplina táctica, y destacó la fortaleza del grupo en las eliminatorias.

Díaz brilló ante Canadá con dos asistencias: la primera a Ounahi en el 82’ y la segunda a Rahimi en el 90+8’, sumando ya cuatro pases de gol en el torneo.

En la zona mixta, el jugador de 26 años afirmó que el equipo está listo para enfrentar al ganador del Francia-Paraguay y que el objetivo es mantener el mismo espíritu.

Para cerrar, admitió que le gustaría medirse a Francia: «Tengo compañeros que juegan allí, así que si se clasifican será mejor, porque entonces nos toparemos con ellos», en alusión a sus colegas del Real Madrid Aurélien Tchouaméni y Kylian Mbappé.