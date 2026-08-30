¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Fulham v VfB Stuttgart - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Traducido por

Fracaso prematuro: aumentan los problemas de Arbeloa en la Premier League

Sunderland vs Fulham
Sunderland
Fulham
Premier League
Álvaro Arbeloa
Inglaterra
España

El sufrimiento del entrenador español Álvaro Arbeloa con su nuevo club, el Fulham, aumentó al encajar la segunda derrota consecutiva en la Premier League.

El Fulham comenzó su andadura en la Premier League con una derrota por 3-2 ante el Chelsea, antes de caer por 1-0 frente al Sunderland este sábado, en la segunda jornada.

El diario AS señaló que Arbeloa tendrá que esperar más tiempo para conocer el sabor de la victoria en la Premier League con el Fulham. 

El Fulham disputó un partido muy igualado ante el Sunderland, en el que escasearon las ocasiones.

Isidor marcó el único gol del encuentro, un cuarto de hora antes del pitido final, dejando al Fulham sin tiempo suficiente para reaccionar.

Premier League
Brentford crest
Brentford
BRE
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY

El Sunderland fue el conjunto más cómodo durante la primera parte, con el balón en su poder, pero no sometió al Fulham a ninguna presión real. 

De hecho, la mejor ocasión fue para el equipo visitante, antes de que transcurriera la media hora: Iwobi filtró el balón a King por detrás de la defensa del Sunderland, y este último trató de picar el balón por encima de Roefs, tras salir el portero a su encuentro, pero su disparo se marchó por encima del larguero.

La situación se mantuvo igual al inicio de la segunda parte, aunque el Sunderland jugó a un ritmo más alto en comparación con la primera mitad.

Arbeloa realizó varios cambios desde el banquillo, pero el Fulham no encontró el camino hacia la portería durante los 90 minutos.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google