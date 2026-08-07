El fichaje de Fisnik Asllani por el Leipzig dio un vuelco total, ya que el Hoffenheim decidió retener a su delantero tras surgir dudas médicas que impidieron cerrar el acuerdo entre ambos clubes.

El Hoffenheim anunció, en un comunicado oficial publicado a través de sus cuentas en la red social "X", el fracaso de sus negociaciones con el Leipzig sobre el traspaso del delantero de 23 años, explicando que la operación no se completó "debido a dudas médicas planteadas por el Leipzig", sin desvelar más detalles.

Andreas Schicker, director deportivo del Hoffenheim, comentó el fracaso de la operación según la web de la "Bundesliga", afirmando: "Fisnik ha logrado un progreso notable con nosotros, y la cancelación de este acuerdo no es una mala noticia desde el punto de vista deportivo".

Y añadió: "Tenemos plena confianza en su capacidad para ofrecer un rendimiento destacado al más alto nivel, tanto física como técnicamente. Apoyamos por completo a nuestro jugador. Desempeñó un papel fundamental en nuestro éxito la temporada pasada, terminó la pretemporada con su nivel habitual y se incorporará a los entrenamientos la próxima semana".

Asllani había marcado 10 goles y dado 7 asistencias en 33 partidos de la Bundesliga durante la temporada 2025/2026, contribuyendo a la clasificación del Hoffenheim para la Europa League, después de haber anotado 18 goles la temporada anterior con la camiseta del Elversberg en la Segunda División, cuando estuvo cerca de liderar su ascenso por primera vez en su historia.