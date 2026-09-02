Lamine Yamal ha marcado dos goles en tres partidos disputados esta temporada con el Barcelona, para confirmar que el jugador de 19 años volverá a ser uno de los nombres a tener en cuenta durante este curso.

Yamal se prepara para afrontar el duelo ante el Valencia, con su equipo catalán, el próximo domingo, en la cuarta jornada de LaLiga, pero ha podido aprovechar un breve periodo de descanso para viajar.

El portal Foot Mercato señaló que Yamal se desplazó a la capital francesa, donde tuvo la oportunidad de disfrutar del ambiente de París, tal y como mostró a través de sus cuentas en las redes sociales.

Este destino le resultará familiar de nuevo a Yamal dentro de unas semanas, ya que el Barcelona se desplazará al estadio Parque de los Príncipes para enfrentarse al Paris Saint-Germain, el 20 de octubre, en la Liga de Campeones de Europa.

El Barcelona inició la defensa del título de LaLiga con la victoria en las tres primeras jornadas, ante el Elche, el Athletic Club y el Rayo Vallecano.

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