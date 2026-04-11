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FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Foto... El gol anulado deja atónito al Barcelona

Barcelona vs Espanyol
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España

Los jugadores del Barcelona quedaron atónitos tras la anulación de un gol de su equipo durante el partido contra el Espanyol, que terminó con una victoria azulgrana 4-1 en la jornada 31 de La Liga.

Ferran Torres marcó un doblete y estuvo cerca de un hat-trick, pero su tercer gol fue anulado por fuera de juego.

En el 55’, Lamine Yamal centró, Eric García peinó de cabeza y Torres marcó, pero el asistente levantó la bandera por fuera de juego.

El linier levantó la bandera y, tras revisar el VAR, se anuló por fuera de juego a Eric García; las imágenes no aclararon la duda.

Mundo Deportivo recordó el gesto de Hansi Flick en el banquillo tras ver la repetición.

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Y añadió: «Flick juntaba los dedos como si dijera que el fuera de juego señalado a Eric García era casi imperceptible».

La imagen televisiva del sistema semiautomático de fuera de juego añadió más confusión, pues no era clara.

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