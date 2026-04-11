Foto... El gol anulado deja atónito al Barcelona

Los jugadores del Barcelona quedaron atónitos tras la anulación de un gol de su equipo durante el partido contra el Espanyol, que terminó con una victoria azulgrana 4-1 en la jornada 31 de La Liga.

Ferran Torres marcó un doblete y estuvo cerca de un hat-trick, pero su tercer gol fue anulado por fuera de juego.

En el 55’, Lamine Yamal centró, Eric García peinó de cabeza y Torres marcó, pero el asistente levantó la bandera por fuera de juego.

El linier levantó la bandera y, tras revisar el VAR, se anuló por fuera de juego a Eric García; las imágenes no aclararon la duda.

Mundo Deportivo recordó el gesto de Hansi Flick en el banquillo tras ver la repetición.

Y añadió: «Flick juntaba los dedos como si dijera que el fuera de juego señalado a Eric García era casi imperceptible».

La imagen televisiva del sistema semiautomático de fuera de juego añadió más confusión, pues no era clara.

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