La cuenta oficial del club emiratí Al Ain sorprendió a todos a través de la plataforma "X" con un gesto llamativo tras la contundente victoria por 4-0 ante el Al Nassr, en el partido que enfrentó a ambos equipos en la primera jornada de la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

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El encuentro fue testigo de una jugada que generó una amplia polémica, después de que Cristiano Ronaldo cayera dentro del área del Al Ain durante uno de sus intentos ofensivos, sin que existiera un contacto claro con ninguno de los jugadores del equipo emiratí, por lo que la imagen se difundió rápidamente a través de las redes sociales.

El suceso provocó una gran reacción entre la afición del Al Nassr, especialmente al circular de forma masiva, mientras que la afición del Al Ain trató la escena de manera sarcástica, aprovechando la caída de la estrella portuguesa durante el partido que terminó con una victoria histórica del equipo emiratí.

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Tras el partido, la cuenta oficial del club Al Ain publicó una imagen de Ronaldo durante su caída dentro del área, en una alusión que pareció sarcástica a la jugada que generó la polémica, y la acompañó de un breve comentario en el que decía: "El césped del Al Ain es irresistible, al parecer".

Los seguidores reaccionaron ampliamente a la publicación del Al Ain, ya que algunos la consideraron un simple comentario sarcástico sobre una jugada ocurrida dentro del partido, mientras que otros vieron que la elección de la imagen de Ronaldo en concreto y comentarla de esta manera encierran un mensaje provocador para la estrella portuguesa y la afición del Al Nassr.

Esta burla llegó en una noche sumamente difícil para Ronaldo y sus compañeros, después de que el Al Ain lograra derribar al Al Nassr por 4-0, en un partido en el que el equipo emiratí impuso su superioridad, mientras que el conjunto saudí sufrió problemas evidentes tanto en el plano defensivo como en el ofensivo.