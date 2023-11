Formación de River vs Colo Colo, amistoso internacional: convocados, posible once y suplentes

Una vez más, el Millonario utilizará la fecha FIFA para disputar amistosos y esta vez el rival será el Cacique, con la idea de probar alternativas.

Al igual que en las anteriores fechas FIFA, por las que se interrumpió la disputa de la Copa de la Liga Profesional, River decidió disputar amistosos de preparación para lo poco que queda del 2023. Y en este caso no será solo uno sino dos, de los cuales el primero será ante el otro grande de Chile que le quedaba enfrentar: después de jugar con la Universidad de Chile en marzo y con la Universidad Católica en septiembre, el rival ahora es Colo Colo.

El encuentro ante el Cacique se disputará este miércoles 15 de noviembre desde las 20 en el Estadio Municipal de Concepción.

LOS CONVOCADOS DE RIVER

Martín Demichelis sabe que, cuando hay fútbol de selecciones, hay jugadores con los que no puede contar: Franco Armani, Paulo Díaz, Nicolás De La Cruz y Salomón Rondón, citados por Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela respectivamente, como así también Santiago Simón y Pablo Solari, de gira por Japón con la Sub 23 de la Albiceleste. Además, el Pity Martínez forma parte de la nómina de jugadores que viajó en la tarde del martes pero no estará disponible por una lesión.

Entre las varias novedades sobresale la vuelta de varios defensores poco utilizados como Sebastián Boselli, David Martínez y Emanuel Mammana. De hecho, el juvenil uruguayo no suma minutos desde el anterior amistoso y buscará volver a tener acción. Y respecto a jóvenes, Demichelis decidió incorporar a siete futbolistas de la reserva: Santiago Beltrán, Daniel Zabala, Gonzalo Trindade , Joaquín Flores, Talo Colletta, Tobías Leiva y Alexis González.

LA FORMACIÓN DE RIVER

La idea del entrenador es utilizar a la base del equipo titular en este encuentro ante el Cacique y rotar cuando enfrente a Independiente Rivadavia el viernes en Mendoza. Por eso, el once en Chile será la base del que arrancó contra Rosario Central, con los ingresos obligados de Ezequiel Centurión, Andrés Herrera, David Martínez, Rodrigo Aliendro y Miguel Borja en lugar de Armani Simón, Díaz, De La Cruz y Rondón.

De esta forma, alistaría a Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Manuel Lanzini, Nacho Fernández, Esequiel Barco; Miguel Borja.