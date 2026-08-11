Diego Forlán, nuevo director técnico de la selección de Uruguay, se mostró dispuesto a volver a convocar al veterano delantero Luis Suárez a las filas de la "Celeste", en un movimiento que podría representar un sonado regreso del internacional tras su polémica exclusión de la participación en el Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Forlán declaró, durante la rueda de prensa de su presentación como entrenador de la selección uruguaya en sustitución del argentino Marcelo Bielsa: "Le tengo un gran aprecio, si está disponible para jugar con nosotros, ¿por qué no? Nadie puede poner en duda sus cualidades".

Suárez había estado ausente de la lista de la selección uruguaya en el último torneo por decisión de Bielsa, quien abandonó el equipo tras el sonado fracaso al quedar eliminado en la primera fase, en un golpe que la afición futbolística uruguaya no esperaba.

Forlán añadió: "Tenemos muchos jugadores que pueden marcar goles, y el problema no está en marcar goles ni es eso lo que me preocupa, tenemos grandes jugadores a nivel ofensivo", en alusión a que el regreso de Suárez no sería para cubrir un vacío ofensivo, sino más bien una incorporación de calidad para el equipo.

Sobre lo que puede aportar a la selección en su nueva misión, Forlán afirmó: "Confío en que puedo transmitir mi experiencia acumulada, el entrenamiento es una profesión que disfruto mucho", señalando que su larga trayectoria como internacional será un activo importante para dirigir a la generación actual.

El nuevo entrenador reveló sus planes dobles con la selección, y dijo: "En cuanto a la selección sub-20, me gusta desarrollarlos, y en cuanto al primer equipo habrá partidos en marzo y es un honor para mí dirigirlos y ofrecerles mi gran experiencia", en alusión a que su misión incluirá construir el futuro de la selección uruguaya a corto y largo plazo.