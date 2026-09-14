"¿Dembélé? Siempre se le vio como un jugador talentoso. En cambio yo, siempre he sido considerado el jugador elegido. Llegué a la cima directamente y a una edad temprana. Él ha tenido una trayectoria diferente, por las lesiones, pero ha sabido compensarlo muy bien". Así habló Kylian Mbappé hace unos días, mientras se refería al Balón de Oro.

Y en el marco de su campaña por hacerse con el premio del Balón de Oro, la estrella del Real Madrid no dejó pasar la oportunidad de generar polémica.

Después de haber mantenido el silencio hasta ahora, Ousmane Dembélé, la estrella del París Saint-Germain, salió a hablar de sus opciones de coronarse con el Balón de Oro del año 2026.

Dembélé, ganador del Balón de Oro de 2025 tras conducir al París Saint-Germain al triplete de la Liga de Campeones de Europa, la Ligue 1 y la Copa de Francia, vuelve a estar entre los candidatos al premio en 2026, después de que el club parisino conquistara un segundo título en la Liga de Campeones de Europa.

El portal Foot Mercato publicó las declaraciones de Dembélé, tras la victoria del París Saint-Germain por 1-0 sobre el Brest.

Dembélé dijo: "No, siempre he sido así. Siempre me he sentado al fondo de la clase y he trabajado duro. A lo largo de toda mi carrera no he dicho una sola palabra, sino que he trabajado".

Luego abordó las declaraciones de su compañero en la selección francesa y amigo desde hace años, Kylian Mbappé, diciendo: "Nunca fui el jugador elegido, trabajé duro y fui recompensado en un año magnífico con el París. Este año veremos, sigo el asunto sin presión. Ya veremos".

Todos tendrán que esperar hasta el próximo 26 de octubre, fecha de la ceremonia de entrega de los premios del Balón de Oro del año 2026.

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