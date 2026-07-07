Folarin Balojun debe pagar 40 000 dólares pese a la anulación de la expulsión

El delantero estadounidense Folarin Balogun, del Mónaco, protagonizó un polémico caso arbitral.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA le salvó in extremis de la suspensión para que jugara contra Bélgica, pero le multó con 40 000 dólares pese a anular la tarjeta roja que originó el lío.

La ironía es que, 24 horas después de la decisión de la FIFA, Balogun jugó en la goleada 1-4 de Estados Unidos ante Bélgica en los octavos del Mundial 2026, un episodio que los observadores calificaron como «una mancha para la imagen de la Federación Internacional».

¿Cómo se anuló la expulsión… y se mantuvo la multa?

Todo empezó en el duelo de la fase de 32 ante Bosnia y Herzegovina, cuando el árbitro le mostró la roja por una entrada «involuntaria pero peligrosa» sobre el pie de Tarik Mehremović.

Se esperaba que se perdiera el duelo contra Bélgica, pero el domingo la Comisión Disciplinaria aplicó el artículo 27 del Reglamento Disciplinario, que permite «la suspensión total o parcial de una medida disciplinaria».

Así, la sanción quedó en un solo partido y se le otorgó un “periodo de prueba” de un año, por lo que pudo ser titular en el encuentro que terminó en debacle ante los Diablos Rojos.

La anulación de la tarjeta le costó 40 000 dólares.

Pese a la anulación, la comisión le impuso una multa invocando los artículos 14 (mala conducta en celebraciones) y 66 (expulsión y suspensión por tarjetas rojas).

El presidente de la Comisión Disciplinaria impuso al jugador una multa de 40 000 dólares (unos 35 000 euros), repartida entre ambos artículos. Además, atribuyó a la Federación Estadounidense de Fútbol la «responsabilidad solidaria» del pago, conforme al artículo 6.5 del Reglamento Disciplinario.

Rudi García: Balugon no es responsable del escándalo de la FIFA.

Tras la victoria, el seleccionador francés de Bélgica, Rudi García, rechazó avivar el «escándalo mundial».

García defendió a Balugon y afirmó que «no es responsable de este escándalo que ha mancillado la imagen de la FIFA», en referencia a la contradicción jurídica entre la anulación de la suspensión y el mantenimiento de la multa.