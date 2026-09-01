Foggia, golpe de Ravasio en ataque

Quedan pocas horas para el cierre del mercado de verano y el Foggia ha alcanzado dos de los objetivos que la delegación del club presente en Milán tenía previsto cerrar: cerrados los fichajes de Mario Ravasio, delantero centro, clase ’98, procedente del Arezzo en cesión con opción de compra, y del centrocampista Federico Zuccon, 23 años, a título definitivo desde el Atalanta U23.





Dos perfiles de calidad para la categoría que refuerzan aún más el grupo a disposición de Gaetano Auteri. Ravasio ha sido siempre el objetivo prioritario del Foggia para la delantera, expresamente solicitado por el técnico siciliano, que lo había incluido en la lista de preferencias. Zuccon representa un elemento de equilibrio en el centro del campo, hábil tanto como interior como de mediocentro. Capítulo Noè Clergè. El francés, de 22 años, extremo de ataque y segunda punta, podría ser incluido en la plantilla de veintitrés que completará el grupo del equipo.