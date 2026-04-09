Florentino Pérez va tras el «asesino del Real Madrid»

Michael Olise, estrella del Bayern de Múnich, es uno de los jugadores más codiciados del próximo mercado estival en medio de la feroz competencia por los mejores talentos europeos.

El joven extremo francés, una de las estrellas del Bayern esta temporada, interesa a los grandes clubes europeos.

Según varios medios, el Real Madrid intensificará sus esfuerzos para ficharlo este verano.

El interés creció tras su asistencia en la ida de octavos de la Champions, cuando ayudó al Bayern a ganar 2-1 en el Bernabéu.

Según el periodista alemán Christian Falk, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está impresionado con su rendimiento y planea actuar con firmeza.

El club blanco prepara una oferta de entre 160 y 165 millones de euros, aunque convencer al Bayern será complicado.

Sin embargo, el Bayern Múnich se mantiene firme: según Falk, no aceptará menos de 200 millones de euros y prefiere renovar su contrato.

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Y eso pese a los rumores que vinculan al Liverpool con una oferta superior a 170 millones.

Olisé, de 24 años, es clave para el Bayern de Múnich de Vincent Kompany.

Esta temporada ha marcado 16 goles y dado 24 asistencias, cifras que explican el interés de clubes como el Real Madrid y el Liverpool.