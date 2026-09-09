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Flick tras la manita europea: ¡Necesitamos mejorar!

Barcelona vs Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Liga de Campeones
H. Flick
L. Yamal
España
Países Bajos
Alemania

El Barça lanza un aviso temprano a los grandes del Viejo Continente

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, expresó su satisfacción por el rendimiento del equipo en su primera aparición europea de la temporada, aunque, como es habitual en él a la hora de exigir mejoras, señaló que "hay cosas que necesitan mejorar".

El Barcelona lanzó un aviso temprano a los grandes del Viejo Continente al lograr una goleada de exhibición sobre su invitado, el Feyenoord neerlandés, por 5-1 en la noche de este miércoles, en el estadio "Spotify Camp Nou", en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League.

Los cinco goles los marcaron: Raphinha (dos goles), Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus.

 Flick, en declaraciones a la cadena "Movistar", destacó el ambiente del equipo y la ética de trabajo, así como la importancia del gol de Lamine Yamal como capitán.

El entrenador explicó: "Hay buen ambiente en el equipo, y estoy contento por Raphinha y Lamine Yamal".

 Y añadió: "Lamine hizo un gran partido, marcó un gol y fue el líder del equipo".

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Flick es consciente de que el equipo ha alcanzado su nivel actual gracias al "trabajo duro y esmerado, y a la gran habilidad en la posesión del balón".

 No obstante, señala que "podemos mejorar, es más, debemos hacerlo; eso es lo que tenemos que hacer: seguir entrenando con la misma intensidad y calidad. Y ahora tenemos que identificar los aspectos que necesitan mejorar".

Flick concluyó: "Creo que estamos trabajando muy bien y con mucho esfuerzo. Tenemos gran calidad en el manejo del balón. Estoy muy contento con ello".

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