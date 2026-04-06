Flick se muestra implacable con las estrellas del Barcelona antes del choque contra el Atlético

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, lanzó una severa advertencia a los jugadores del Barcelona antes del partido contra el Atlético de Madrid, el próximo miércoles, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Este será el quinto partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid esta temporada, tras haberse enfrentado ambos equipos dos veces en la Liga española y otras dos en las semifinales de la Copa del Rey.

Según el diario español «AS», los emocionantes partidos entre ambos equipos durante la presente temporada han provocado una acumulación de cuentas pendientes entre los jugadores del Barcelona y del Atlético debido a la frecuencia de los enfrentamientos.

Flick teme que estas cuentas lleven a los jugadores del Barcelona a sobrepasar los límites, sobre todo porque la rivalidad entre ambos equipos se jugará por el pase a las semifinales de la competición europea más importante.

El diario español reveló que Flick ha dado instrucciones estrictas a sus jugadores para que eviten las disputas con los jugadores del Atlético de Madrid en los dos próximos enfrentamientos.

Flick pidió a sus jugadores que no cayeran en la trampa de las peleas que podrían acarrear tarjetas amarillas, como la que recibió Fermin López el pasado sábado por su enfrentamiento con Koke y Giuliano Simeone tras una falta cometida contra su compañero Dani Olmo.

La reacción de Flick fue inmediata durante el partido: sustituyó a Fermín en el descanso para frenar su tendencia a provocar a los jugadores del Atlético.

Flick busca evitar que se repita esta situación, sobre todo porque Fermín corre el riesgo de ser sancionado para el partido de vuelta de la Liga de Campeones si recibe una nueva tarjeta amarilla.

Cabe recordar que el partido del pasado sábado en el estadio «Riazor Metropolitano» también fue escenario de un altercado entre Ferran Torres, jugador del Barcelona, y Diego Simeone, entrenador del Atlético, en la línea de banda, algo que Flick desea evitar a toda costa durante la fase eliminatoria.



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