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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Flick persigue un récord histórico con el Barcelona

Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
Primera División
H. Flick
España
Alemania

Tras el arranque perfecto en LaLiga

El Barcelona mantuvo su arranque perfecto en LaLiga española bajo la dirección del alemán Hansi Flick, tras lograr su quinta victoria consecutiva al imponerse al Levante por 4-2, en el partido que disputaron en el estadio Ciutat de València. De esta forma, el conjunto catalán se mantiene en el liderato de la clasificación e inicia un nuevo camino hacia la superación de uno de sus registros históricos.

Según lo publicado por el diario español Mundo Deportivo, Flick busca repetir la gesta de su primera temporada con el Barcelona, cuando llevó al equipo a 7 victorias consecutivas al inicio de la liga, igualando el mejor arranque en la historia del club, logrado por Tata Martino en la temporada 2013-2014.

El Barcelona cuenta ahora con 5 victorias consecutivas en la temporada actual, un logro que el equipo ya había conseguido en otras 5 ocasiones durante el siglo XXI: en la temporada 2009-2010 bajo la dirección de Pep Guardiola, en la temporada 2012-2013 con Tito Vilanova, en la siguiente con Tata Martino, en la temporada 2017-2018 bajo la dirección de Ernesto Valverde, además de la primera temporada de Flick con el equipo.

Los números llamativos no se detienen en la cantidad de victorias, ya que el Barcelona también destaca por su potencia ofensiva durante las cinco primeras jornadas, tras marcar 21 goles, quedando a solo dos goles del récord histórico del club, registrado en la temporada 1950-1951 bajo la dirección del entrenador Ferdinand Daučík, cuando el equipo anotó 23 goles en los primeros 5 partidos.

Aquella temporada estuvo marcada por el brillo del legendario delantero César Rodríguez, que marcó en los cinco primeros partidos, antes de terminar la temporada con un balance de 29 goles en 27 partidos.

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En la temporada actual, en cambio, el dúo formado por Raphinha y Lamine Yamal se ha impuesto con fuerza, tras marcar cada uno 6 goles durante las primeras 5 jornadas.

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