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Hussein Hamdy

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Flick: este jugador está feliz de dejar el Barcelona

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El mercado de fichajes del Barcelona

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, reveló detalles de su despedida a uno de los jugadores que dejarán el Barça, asegurando que lo vio feliz, durante su valoración de la participación del conjunto catalán en los dos partidos de la Copa Friuli-Venecia Julia disputados en Italia.

El Barcelona había logrado la victoria ante el Nottingham gracias a un gol de penalti anotado por Raphinha en el tiempo añadido, antes de caer frente al Udinese en el torneo amistoso a tres bandas, mientras que el técnico alemán se refirió a la situación del mercado de fichajes en la casa blaugrana.

El entrenador del Barcelona abordó la salida de algunos jugadores, según recogió el diario español "Marca", donde Flick dijo: "Tuvimos que tomar decisiones que no fueron fáciles, los aconsejé. Esta es la situación actual, y todos los equipos deben hacer cambios, ya que hay que dejar espacio a los jugadores jóvenes".

El técnico alemán se pronunció sobre la situación de Araújo, afirmando: "Es una gran persona y un jugador excelente, pero la forma de jugar es diferente a la que yo planteo. Es fuerte y tiene velocidad... Es una lástima. Fue difícil porque no lo hice participar como me habría gustado, y se vio afectado por los errores que se cometieron en el pasado. Hablamos juntos, y hoy lo vi en buen estado y feliz, y le deseo lo mejor".

Y añadió: "Los cambios son algo natural en la vida y en el fútbol. Hay mucho ruido a nuestro alrededor, pero sabemos lo que queremos, queremos mejorar el equipo y estamos tranquilos. La próxima semana llegarán varios jugadores, pues este periodo de preparación para la temporada no es normal, y hay poco tiempo".

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Sobre la situación de Ferran Torres, Flick aclaró: "Yo respeto las vacaciones de los jugadores y no sé nada, no he hablado con él, y hoy estuve concentrado en el torneo a tres bandas".

El entrenador blaugrana concluyó sus declaraciones hablando de Raphinha y Fermín, afirmando: "Rafa lleva 10 días entrenando con nosotros, y López un poco más, y los veo en buen estado. Raphinha es el jugador más importante para mí por su intensidad combativa, es uno de los líderes, y lucha por el equipo...".

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