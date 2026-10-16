Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha introducido una modificación en el programa del equipo antes de viajar a Sevilla, de cara al enfrentamiento contra el Real Betis mañana sábado, en la novena jornada de LaLiga.

Según el diario español "Mundo Deportivo", Flick decidió retrasar media hora la conferencia de prensa, que se celebrará a la una y media del mediodía, mientras que el equipo realizará su último entrenamiento a las tres y media de la tarde, en lugar de llevarlo a cabo antes de la rueda de prensa.

La modificación llega para facilitar la preparación de los jugadores antes de viajar en avión a Sevilla, donde el equipo pasará la noche previa al partido, previsto en el estadio de La Cartuja a las seis y media de la tarde del sábado.

El Barcelona busca preparar de la mejor manera posible este encuentro, ante la fortaleza del Real Betis, que ocupa la tercera posición en la tabla de clasificación de LaLiga.







