Flick a Simeone: ¡Tu petición ha sido rechazada!

Las negociaciones entre Barcelona y Atlético de Madrid por el delantero argentino Julián Álvarez sufren un nuevo giro: el club catalán rechaza incluir al joven centrocampista Marc Bernal, pese a la insistencia de Diego Simeone.

Según Mundo Deportivo, el Barça sabe del gran interés de Simeone en Bernal y ha ofrecido 100 millones más jugadores menos relevantes para Flick.

El presidente del Barcelona, Juan Laporta, admitió el domingo en Dallas las conversaciones con el Atlético y destacó la buena relación con Miguel Ángel Gil Marín.

Sin embargo, la directiva se niega a cederlo, pues lo considera intocable tras renovarlo hasta 2029 con una cláusula de 500 millones.

El centrocampista de 19 años, natural de Berga (Cataluña), cuenta con la plena confianza del técnico alemán, quien valoró su recuperación de una grave lesión de ligamento cruzado anterior.

Pese a esa lesión, debutó en agosto de 2024 y, tras recuperarse, disputó 33 partidos y 1.313 minutos la temporada pasada.