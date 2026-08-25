Firmado: Bouaddi comienza su aventura con el Manchester City

El marroquí Ayoub Bouaddi, centrocampista del Lille, está cerca de fichar oficialmente por el Manchester City durante el mercado de fichajes veraniego en curso.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "Ayoub Bouaddi ha pasado el reconocimiento médico con el Manchester City. Se une al club procedente del Lille por 95 millones de euros, más 5 millones de euros en variables".



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Y añadió el experto en fichajes: "Todos los documentos del traspaso de Bouaddi han sido firmados por los clubes".

Cabe recordar que Bouaddi mostró una actuación destacada con la selección de Marruecos en el Mundial 2026, donde fue un pilar fundamental en el centro del campo pese a su corta edad.

