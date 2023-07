Finales regionales de la Copa Chile 2023: llaves, fixture de resultados y equipos clasificados

El sur, a punto de resolverse. Todavía faltan finalistas por definir que terminarán de conformar el final eight.

La Copa Chile 2023 entra en la fase de las finales zonales, cuando los mejores ocho de la competición empiezan a decidir el Chile 4 en Copa Libertadores 2024, el premio para el monarca.

Desde la ronda de semifinales regionales se sumó Cobreloa en el Norte al borrar en penales a San Marcos de Arica, mientras que el Centro Norte todavía no decidió a ningún finalista. Entre Colo Colo, Palestino, Universidad de Concepción y O'Higgins habrá un semifinalista nacional, y quedará eventualmente emparejado con los loínos.

En el Centro Sur logró su cupo O'Higgins al eliminar últimamente al Audax Italiano y para resolver al mejor de la zona espera por Unión Española o Magallanes -el vigente campeón-. El Sur es el único que tiene a su final decidida, con la Universidad de Concepción ganándole el lugar a Rangers y Deportes Temuco verdugo de Deportes Puerto Montt.

EQUIPOS CLASIFICADOS

Cobreloa

Universidad de Concepción

Deportes Temuco

O'Higgins

PARTIDOS: EL FIXTURE DE LAS FINALES REGIONALES

Idas

Jueves 27 de julio a las 19:00 - Deportes Temuco vs. Universidad de Concepción. Estadio Germán Becker

Vueltas

Universidad de Concepción vs. Deportes Temuco. Estadio Ester Roa Rebolledo

A confirmar: Las series Cobreloa vs. Coquimbo/Cobresal, Colo Colo/Palestino vs. U. Católica/Everton y O'Higgins vs. U. Española/Magallanes.