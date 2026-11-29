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El portal español «Defensa Central», citando al periodista Steve Pearson, corresponsal del medio inglés «TEAM talk», ha revelado que Alexander-Arnold ha decidido abandonar el Real Madrid y regresar al Liverpool, después de que su situación en el equipo se complicara cada vez más por la competencia en el puesto de lateral derecho y por no disponer de los minutos que esperaba desde su llegada al club español.

Los números del jugador inglés reflejan la magnitud de la crisis que atraviesa esta temporada: ha disputado 9 partidos con el Real Madrid, 6 de ellos como titular, con un total de solo 492 minutos, un balance que no se corresponde con su estatus anterior como uno de los laterales más destacados del mundo y que evidencia también su pérdida de peso en los planes del cuerpo técnico dirigido por José Mourinho.

Pearson explicó que el fichaje de otro lateral derecho por parte del Real Madrid el pasado verano, unido a la apuesta de Mourinho por Fede Valverde en esa posición en la etapa actual, ha complicado aún más la situación de Alexander-Arnold y ha reducido sus opciones de jugar con regularidad, ya que se ha encontrado con una fuerte competencia por su puesto, pese a las grandes expectativas que acompañaron su llegada al club blanco procedente del Liverpool.

La situación del jugador se complica todavía más si se tiene en cuenta que, en su momento, rechazó renovar su contrato con el Liverpool y prefirió emprender una nueva aventura en el Real Madrid, cuyo fichaje consideró un paso excepcional en su carrera.

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Sin embargo, la realidad no ha estado a la altura de sus expectativas, ya que no ha logrado asentarse del todo, pese a su buena integración en el vestuario y a su buena relación con sus compañeros.

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A pesar de las crecientes especulaciones sobre el futuro del lateral inglés, Mourinho no parece dispuesto a desprenderse de ningún jugador durante la presente temporada, ya que insiste en mantener a todos los integrantes de la plantilla hasta el final y aplaza el análisis de los casos individuales y de los posibles cambios hasta que concluyan las competiciones.

Todo ello responde a la necesidad del entrenador de contar con una plantilla completa para hacer frente a posibles lesiones, sanciones y a la acumulación de partidos, además de a su deseo de conservar todas las opciones disponibles para pelear por los títulos.

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La posible salida de Alexander-Arnold sigue ligada a la evolución del mercado de fichajes y a las ofertas que pueda recibir, sobre todo con la proximidad del mercado de invierno, a la espera de un posible movimiento de algún club para hacerse con sus servicios.

Al mismo tiempo, el jugador afronta el reto de recuperar el estatus que se forjó en el Liverpool, después de que su cotización haya caído desde su llegada a Madrid, y encontrar la oportunidad de jugar con regularidad se ha convertido en una prioridad que podría llevarle a poner fin antes de tiempo a su aventura española.