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Figo: Infantino, el mentiroso y embustero que debe marcharse

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Duro ataque de una leyenda de Portugal

El portugués Luis Figo, exestrella del Real Madrid y del Barcelona, pidió este miércoles a Gianni Infantino que dimita de su cargo como presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Figo dijo, a través de su cuenta oficial en la plataforma "X": "Hoy me uno a otros de distintas partes del mundo del fútbol para exigir la dimisión de Gianni Infantino de la presidencia de la FIFA".

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Y añadió: "Infantino ha degradado el cargo que prometió engrandecer. Ha mentido, ha engañado y ha buscado sus intereses personales a costa del juego al que se supone que debe servir".

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La leyenda del fútbol portugués continuó: "Ha perdido el apoyo de sus altos funcionarios, de sus asesores más cercanos, de la gran mayoría de las personas que han dedicado su vida a este deporte e incluso, según parece, del ganador del premio de la paz de la FIFA (Donald Trump)".

Figo concluyó: "Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero aún no es demasiado tarde para salvar el fútbol. Debe irse. Ahora".

Infantino se enfrenta a una oposición creciente a su permanencia en el cargo, tras el fracaso de su proyecto de vender una participación del Mundial a inversores.


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