FIFA 21: ¿Qué hacer previo a Team of the Season (TOTS)?

Como cada año, el Equipo de la Temporada hace su aparición y los jugadores están a la expectativa de las mejores cartas del videojuego.

La espera terminó. Como cada año, EA Sports presenta a los distintos jugadores que forman parte de los Equipos de la Temporada (TOTS, por sus siglas en inglés), con cartas que están en la élite del videojuego y que todos los gamers desean tener en sus plantillas.

El Team of the Season del resto del mundo (incluye también a futbolistas de las ligas no top) y el de la Liga China estarán disponibles en sobres a partir de este viernes 23 de abril de 2021 (Horario Central). Paulatinamente, FIFA anunciará a los mejores jugadores del resto de los campeonatos.

Aunque la emoción de los jugadores por tener estas increíbles fichas es demasaiada, no debe exceder la razón. Es importante analizar qué cartas sí valen la pena con respecto a costo/beneficio para así poder mejorar la plantilla de Ultimate Team en lo que resta de esta edificón de FIFA.

A continuación, en Goal les dejamos a los gamers algunos consejos de qué hacer previo al anuncio del primer Equipo de la Temporada:

NO MENOSPRECIAR A LOS DOS PRIMEROS EQUIPOS

Si bien estos podrían no parecer tan atractivos, existen cartas que podrían beneficiar bastante a cada plantilla. El año pasado, Piqué salió en este equipo y, aunque muchos no confiaban en su carta por no tener tan buen ritmo, posteriormente surgió la ficha de Sergio Ramos TOTS que, por ser de misma nacionalidad y liga que el del Barcelona, creaba un vínculo verde sumamente llamativo en la defensa.

Lo ideal es no desesperarse. El uso de las monedas será fundamental y es importante revisar las fluctuaciones de precios en cada carta. Al inicio, todos quieren tener a un Team of the Season, por lo cual los usuarios venden en lo máximo posible una ficha que posteriormente bajará de precio.

APROVECHAR Y COMPRAR OTRAS CARTAS

La caída del mercado inició desde que surgieron los rumores sobre la fecha de salida de TOTS. Ante ello, cartas de otras promociones disminuyeron estrepitosamente. Por ejemplo, la ficha base de Neymar se devaluó más del 50% porque es probable que salga en el Equipo de la temporada de la Ligue 1. Aquí es donde puedes aprovechar y armar el equipo que siempre soñaste a un menor costo.

GUARDA TODOS TUS SOBRES

Las probabilidades de obtener a un TOTS en sobres son de menos del 1% (dependiendo el tipo de paquete). Sin embargo, en Ultimate Team la esperanza muere al último. Las recompensas de FUT Champions y Division Rivals llegan la madrugada de los jueves, por lo cual es importante no desesperarse y guardar la mayor cantidad de sobres para el viernes, esperando que ese 1% se cumpla y obtengas a un Team of the Season.

COMPLETAR LOS DCP'S Y OBJETIVOS

Con cada Equipo de la Temporada llegan nuevos Desafíos de Creación de Plantilla y objetivos de temporada. Aunque es tedioso hacer esto último, obtener un TOTS completamente gratis no parece mala idea. Aunado a ello, estamos hablando de una carta que podría superar la media de 90 y, si no te funciona para tu equipo, podría servir para un DCP.

Con respecto a los Desafíos de Creación de Plantilla, hay que ser responsables con las cartas en tu club. Aquí sí no vale la pena hacer un DCP que tenga requisitos altos y que no te funcione para tu plantel, ya que habrías invertido demasiado en una ficha que seguramente descartarás pronto.