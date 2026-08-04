¿Fichará el Manchester City nuevos jugadores? Maresca responde

Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, considera que todavía le queda trabajo serio por hacer en el mercado de fichajes, y está en contacto permanente con los responsables del club con el objetivo de reforzar su equipo.

El Manchester City lanzó un mensaje a sus rivales de la Premier League cuando completó el pasado mes un fichaje récord para el club por valor de 116 millones de libras esterlinas para incorporar a la estrella del Nottingham Forest y de Inglaterra, Elliot Anderson.

Aquello supuso la llegada del centrocampista de 23 años como el primer fichaje de la era Maresca, después de que Pep Guardiola bajara el telón sobre su brillante etapa de una década en el Etihad Stadium a principios del verano.

Pero Anderson sigue siendo la única incorporación a la plantilla del primer equipo del Manchester City, a falta de menos de un mes para el cierre del mercado de fichajes de verano, y crece la impaciencia de la afición por conseguir más refuerzos tras dos años sin el título de la Premier League.

Mientras tanto, se ha permitido la salida de Bernardo Silva, John Stones, Nathan Aké y Manuel Akanji de la mitad azul de Manchester, siguiendo a Guardiola hacia la puerta de salida y llevándose consigo una gran cantidad de experiencia.

Algunas informaciones de prensa apuntan a que el Manchester City busca activamente cerrar un acuerdo con el extremo del Chelsea Pedro Neto, un jugador al que Maresca conoce bien, por supuesto, de la etapa en la que coincidieron en Stamford Bridge.

Queda por ver si el Manchester City estará dispuesto a satisfacer la petición del Chelsea de 70 millones de libras esterlinas por el internacional portugués, cuyo nombre también se vincula al Milan.

Maresca declaró en una rueda de prensa previa al partido amistoso del Manchester City ante el equipo de las estrellas de la liga coreana en Seúl: "Por suerte, este es un equipo que no necesita hacer muchas cosas".

Y añadió, según recogió el diario "Metro": "Al mismo tiempo, y como ya sabemos, el club ha perdido a jugadores importantes en cuanto a experiencia como Bernardo (Silva), John (Stones), Nathan (Aké) y otros jugadores".

Prosiguió: "Así que, sin duda, hay cosas que necesitamos hacer".

Al ser preguntado sobre si el Manchester City estaba cerca de incorporar a algún otro jugador, Maresca respondió: "No, no en este momento".

Señaló: "La razón por la que he dicho que hay cosas por hacer es que el mercado de fichajes está abierto, y cuando está abierto, puede pasar cualquier cosa".

Continuó: "Sí, solo estamos en agosto, y luego en septiembre, cuando se cierre, la situación será completamente distinta".

Maresca quiso tranquilizar a los aficionados asegurando que estaba en contacto diario con el director de fútbol del Manchester City, Hugo Viana, y el consejero delegado, Ferran Soriano, para tratar los posibles fichajes por llegar y las salidas.

El italiano añadió: "Hugo está aquí, y Ferran también está aquí".

Prosiguió: "Simplemente intentamos hablar día a día para ver si necesitamos hacer algo".

Y concluyó: "Como he dicho, sin duda hay cosas que necesitamos hacer, pero estamos en contacto cada día".











