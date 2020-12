¿Fichan a Messi? El PSG responde al deseo de Neymar

El director deportivo del club galo, Leonardo, ha minimizado las especulaciones que vinculan al conjunto francés con el crack barcelonista.

El director deportivo del , Leonardo, ha minimizado las especulaciones que vinculan al club francés con el fichaje de Leo Messi. El futuro del jugador de 33 años es objeto de un intenso debate, ya que nadie puede atreverse a descartar que el argentino se marche del el próximo verano.

Messi está en el último año de su contrato en el Camp Nou y, habiendo expresado su deseo de irse a principios de este año, parece poco probable que extienda su vínculo, lo que significa que podría irse gratis de la Ciudad Condal.

Durante la semana, Neymar reveló que le encantaría reencontrarse con Messi, después de haber jugado junto a él en el Camp Nou entre 2013 y 2017. Eso provocó inevitablemente fuertes rumores que vinculaban al PSG con una jugada maestra por el máximo goleador de todos los tiempos del Barça, aunque Leonardo ahora resta importancia a los comentarios de Neymar.

Leonardo: "Es normal que Neymar diga eso a un periodista argentino"

"No. Ya sabes, es normal que Neymar le diga eso a un periodista argentino. Tenía que hablar de Messi. Es normal”, dijo a Canal +. “Tenemos que mantener el respeto por los demás. Es jugador del Barcelona. Cuando alguien habla de nuestros jugadores, no estamos contentos. Entonces no tocamos a los jugadores de otros equipos. Ahora no es el momento de pensar en la ventana de transferencias", agregó.

“Estamos muy contentos con la plantilla que tenemos. Estamos pensando en nuestra temporada y en el final de la primera parte de la campaña, que fue muy complicada. Tenemos que mantenernos enfocados en nuestros objetivos, como clasificarnos para los octavos de final de la Liga de Campeones. Y también tenemos que pensar en la , y evitar encontrarnos en una situación complicada. Mantengamos nuestro enfoque", pidió.