Fichajes Atlético Madrid 2023/2024: rumores, noticias, altas y bajas

Repasamos los movimientos del Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada

El Atlético de Madrid afronta un verano en el que no están previstos grandes desembolsos. Las estrecheces económicas de los rojiblancos son bien conocidas y el club arrastra este año el hecho de no haber pasado la fase de grupos de la Liga de Campeones con su consiguiente pérdida que ahora tiene que compensar.

Esta situación choca frontalmente con la realidad de una plantilla, que aún habiendo mejorado su rendimiento en la segunda parte del curso, ha demostrado que tiene carencias y, sobre todo, que se he revelado como corta en momentos importantes en los que el calendario apretaba. En todo caso, lo que pueda pasar este verano en las oficinas del Metropolitano, va a estar también muy marcado por un nombre propio, el de Joao Felix.

La inyección económica que no llega

Cuando el Atlético cedió al portugués al Chelsea, la intención era clara: se pretendía que en Londres se revalorizara y los ingleses terminaran comprándolo por una cifra que, al menos, minimizara las pérdidas de la gran inversión -126 millones- que los colchoneros hicieron hace cuatro años.

La jugada no ha salido, más allá de algunos destellos, el rendimiento del luso no sedujo a los dirigentes del Chelsea y, mucho menos, a su nuevo entrenador, un Thomas Tuchel que nada más aterrizar en su nuevo destino, ya dejó muy claro que no contaba con él de cara a su nuevo proyecto.

Así las cosas, el horizonte pasa por una nueva cesión, una venta por una cantidad que estaría muy lejos de lo deseado o la vuelta del jugador, algo que parece una quimera tal y como terminaron las cosas con el Cholo Simeone.

Renovación de jugadores importantes. Morata el primero.

En una plantilla en la que no se han recibido ofertas importantes, otro nombre que destaca en el mercado es el de Álvaro Morata. Su rendimiento no ha terminado de despejar las dudas de los más escépticos pero es cierto que su temporada puede ser calificada como aceptable.

La ausencia de nombres importantes para reforzar la delantera y las ganas del internacional español de renovar, han hecho que los acontecimientos se hayan precipitado y, a pesar de que la Juventus, parecía dispuesta a volver a intentar su fichaje, su futuro pasa por el Metropolitano con una renovación a la baja hasta 2026 y es que hoy por hoy y debido a las estrecheces económicas de las que hablábamos, nombres como los de Vlahovic se escapan de la órbita rojiblanca.

Posiciones que tienen que ser reforzadas

Nahuel Molina, que comenzó con dudas, ha terminado explotando en el lateral derecho y es un fijo para el año que viene pero no tiene relevo. Doherty, que apenas ha contado desde que llegó, termina contrato es una baja segura. Lo mismo sucede en el lateral izquierdo, con Reinildo lesionado y Reguilón como baja confirmada, también el carril zurdo ha de ser reforzado y tal y como adelantó Goal, el sevillista Acuña es el deseado.

En el centro de la zaga aparecen las dos únicas contrataciones confirmadas. Söyüncü, procedente del Leicester y Mouriño, el joven y nuevo internacional uruguayo, de 21 años que hará la pretemporada a las órdenes de Simeone a la espera de que se decida su futuro que puede pasar por una cesión.

Carrasco es otro de los nombres que pueden marcar el verano. Su futuro apunta a Barcelona y la incógnita que se ha de resolver es quien le puede sustituir. En la parrilla de salida, aparece el nombre de Lino, que ha hecho una buena temporada en el Valencia, aunque el Atleti puede salir al mercado. Nombres como el de Kang-in Lee vienen sonando desde hace semanas pero una vez más, los deseos chocan con la realidad económica.

Otros cedidos podrían abaratar las operaciones, es el caso de Riquelme, con muchos pretendientes o Sergio Camello. Sus nombres hay que ponerlos entre interrogantes de cara al nuevo año, lo mismo que sucede con Giuliano Simeone, que volverá de su cesión en Zaragoza para hacer la pretemporada y volver a salir cedido.

El centro del campo también va a ser reforzado. Aquí los nombres que más han sonado son los de Leandro Parades, Amrabat y Guido Rodríguez.

Más allá de especulaciones, el propio Simeone dejó claro hace unos días que va a ser un verano de pocos movimientos. En las próximas semanas saldremos de dudas. De momento, así se dibuja el mercado rojiblanco.