El Barcelona ha empezado a seguir de cerca la situación de una de las grandes jóvenes promesas del Chelsea, después de que el jugador haya pasado a tener un papel secundario al inicio de la presente temporada bajo la dirección de Xabi Alonso, quedándose fuera del once titular pese al enorme potencial que posee y a las altas expectativas que acompañaron su traspaso a la Premier League.

Y así lo desvelóel diario catalán "Sport", que asegura que el Barcelona sigue con interés la crisis del brasileño Estêvão con Xabi Alonso, ante la frustración que vive el jugador por su escasa participación, y señala que el delantero brasileño reúne unas características que encajan con la filosofía del club catalán, y que la dirección deportiva sigue valorando su talento desde la etapa en la que era jugador del Palmeiras.

Estêvão atraviesa un inicio complicado de su segunda temporada con el Chelsea, tras haber disputado únicamente 23 minutos en las cinco primeras jornadas de la Premier League, mientras que sus dos únicas titularidades llegaron en los partidos de la Copa de la Liga inglesa.

El jugador considera, según el informe, que su evolución natural podría llevarle a desplazarse desde el extremo derecho hacia una posición más interior, pero es precisamente en esa zona donde se encuentra Cole Palmer, lo que aumenta la dificultad para conseguir un rol titular y continuo en el once de Alonso.

Y las discrepancias no se limitan al plano deportivo, ya que "Sport" apunta a que Estêvão tampoco desea seguir aumentando su masa muscular, algo a lo que se sometió durante su primera temporada en Inglaterra, por temor a que ello afecte a su habilidad y a su velocidad, dos de sus principales puntos fuertes.

Y pese a que se habla de una posible salida del Chelsea, el diario aseguró que Estêvão y su entorno no contemplan actualmente ese escenario, y que el propio jugador evitó cualquier enfrentamiento público con Alonso, subrayando durante su etapa con la selección de Brasil que intenta centrarse en las cosas que puede controlar y en dar lo mejor de sí cuando tenga la oportunidad.

El Barcelona ya había seguido de cerca a Estêvão durante su etapa en el Palmeiras, pero el club catalán no entró con fuerza en la puja por su fichaje debido a su situación económica de entonces, además de que Deco consideraba que la posición del jugador estaba cubierta con la presencia de Lamine Yamal, destinando los recursos disponibles a otras posiciones.

Estêvão acabó fichando por el Chelsea en una operación que puede alcanzar los 61,5 millones de euros con las variables incluidas, pero su situación actual ha devuelto su nombre al radar del Barcelona, que continúa vigilando la evolución de su situación en Londres.

Por otro lado, Estêvão cuenta con la plena confianza de Carlo Ancelotti, quien lo considera una pieza importante en el futuro de la selección de Brasil, afirmando que seguirá convocándolo incluso en caso de que no disponga de minutos suficientes con el Chelsea.











