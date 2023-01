El regreso del delantero al conjunto gallego desata la locura en Abanca Riazor. Todos los detalles de su contratación, aquí.

El Deportivo La Coruña renueva su ilusión con el retorno de Lucas Pérez a casa. El regreso del delantero al conjunto gallego desata la locura en Abanca Riazor, y en Goal te contamos todos los detalles de su contratación tras su salida del Cádiz.

Fichaje de Lucas Pérez por el Deportivo La Coruña: coste de la cláusula, presentación, años de contrato y cuándo debuta

El 31 de diciembre de 2022, el Deportivo le daba a su afición una alegría enorme en forma de fichaje: anunció de forma oficial el acuerdo con el Cádiz para el fichaje de Lucas Pérez, que volvía a casa firmando hasta 2024. Y todo gracias a que él mismo pagó de su bolsillo medio millón de euros para salir por la cláusula.

El comunicado del traspaso se produjo menos de 24 horas después del último partido de Lucas con el que ya es su ex equipo, el Cádiz. Fue suplente ante el Almería, entró en el minuto 56 y salvó un punto. En el 83', tras un saque de banda, el balón quedó muerto en el área, donde conectó un remate perfecto con la pierna izquierda.

Su regreso no hizo más que generar ilusión en la parroquia blanquiazul. De hecho, unos 7.000 deportistas abarrotaron el pasado 3 de enero una de las gradas de Abanca Riazor y ocuparon una parte de la Maratón Inferior, rodeando a Lucas Pérez en su presentación oficial como nuevo jugador del Dépor.

'Yo no soy estrella, soy el mismo de Monelos -el barrio en el que nació en A Coruña-", dijo en su presentación. Lucas solo ''quería ser feliz'' y lo consiguió cuando escuchó que la afición deportivista, en su presentación, coreaba su nombre al unísono. Además, sonó uno de los cánticos más representativos en Riazor: ''Nos van a ver volver", en referencia a que regresarán a Primera División.

"Este no es el equipo de Lucas, es de la ciudad, de niños, de abuelos y toda la ilusión que está generando vaya al campo. No vengo a salvar a nadie, vengo a tratar de ayudar. No porque venga yo o Messi no vamos a ascender", confesó.

Tras la emotiva comparecencia ante los medios de comunicación en la sala de prensa acompañado de su pareja, Lucas fue recibido sobre el césped con una estruendosa ovación y un espectacular despliegue de luces.

Con el 7 en la espalda que lució en el pasado y lucirá en su regreso, el nuevo deportista posó con el presidente del Club, Antonio Couceiro. Visiblemente emocionado hasta las lágrimas, Pérez desató la locura entre la afición lanzando balones y dando vueltas a la banda saludando.

'O Neno' ha firmado por el Dépor hasta el 30 de junio de 2023, con opción a una temporada más. Lucirá el dorsal '7' en su vuelta al equipo que marcha cuarto en el grupo 1 de Primera RFEF.

Lucas, de 34 años, ya trabaja a las órdenes de Óscar Cano. Y, si no hay contratiempos a lo largo de la semana, el domingo 8 de enero debutará en Riazor contra Unionistas.