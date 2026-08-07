El nombre del internacional tunecino Ellyes Skhiri está vinculado a un traspaso a uno de los clubes de LaLiga durante el actual mercado de fichajes de verano, en medio de los esfuerzos del club español por reforzar su plantilla en más de una posición, mientras que el Eintracht Fráncfort trabaja para encontrar una salida al jugador antes de que finalice su contrato la próxima temporada.

Según el diario español "Marca", el Sevilla continúa trabajando en varios frentes en la última etapa del mercado de fichajes.

Y aunque la contratación de un delantero puro representa la máxima prioridad, con las negociaciones en curso para incorporar a Ruben Vargas, otros nombres siguen vinculados al club andaluz para reforzar distintas posiciones.

Informes alemanes apuntan al interés del Sevilla en fichar a Ellyes Skhiri, después de que el centrocampista tunecino se haya convertido en candidato a abandonar el Eintracht Fráncfort, cuyo contrato finaliza al término de la próxima temporada.

El club español también negocia la incorporación de Giorgi Kochorashvili para el centro del campo, mientras que la estrella tunecina supondría una adición complementaria a esta operación.

La cadena "Sky Sport Alemania" informó de que el jugador está actualmente descartado en el Fráncfort, que reforzó su medio campo con la contratación de Rafael Onyedika y ahora busca reducir el número de jugadores en su plantilla.

Skhiri participó con la selección de Túnez en la última edición del Mundial y disputó los tres partidos de la fase de grupos.

Con el inicio de la competición liguera cada vez más cerca, donde el Sevilla comenzará su andadura dentro de ocho días recibiendo al Rayo Vallecano en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, aumenta la necesidad de fichar delanteros, para que el técnico García Pimienta pueda trabajar con ellos durante los próximos días.

El conjunto andaluz disputará mañana, a las tres y media de la tarde, su último partido amistoso del verano ante el Bayer Leverkusen en Alemania, antes de regresar a la ciudad de Sevilla.