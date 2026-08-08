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Fichaje inminente: Bouaddi pone un pie en el Manchester City

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Un nuevo león invade la Premier League

El marroquí Manchester City, centrocampista del Lille, se acercó a incorporarse a las filas del Manchester City durante el presente verano.

Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de "Facebook": "Las negociaciones por el traspaso de Ayoub Bouaddi al Manchester City han llegado a sus etapas finales, y el acuerdo entre ambos clubes está muy cerca".

Y añadió: "El Manchester City está cerca de alcanzar un acuerdo con el Lille por Bouaddi, mientras continúan las negociaciones con el jugador sobre las condiciones personales".

El interés del Manchester City en Bouaddi llega después de que el jugador se impusiera, pese a tener solo 18 años, como uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol europeo, lo que lo convirtió en el foco de atención de varios de los grandes clubes del continente.

Dentro del Manchester City, se ve a Bouaddi como uno de los proyectos importantes para el futuro, especialmente con la cercana salida del español Rodri, que se ha convertido en un firme candidato a abandonar el club inglés y regresar a la liga española.

El Lille era consciente desde hacía tiempo de la dificultad de retener a su joven talento ante el gran interés que suscita en los grandes clubes de Europa, pero el Manchester City logró adelantarse a sus rivales y convertir su interés en negociaciones avanzadas.

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